Грызлов рассказал о подвижках в переговорах об обмене пленными в Донбассе

МИНСК, 7 июн — РИА Новости. Гуманитарная подгруппа контактной группы по Донбассу продвинулась в подготовке обмена пленных по формуле "всех на всех", заявил журналистам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

"Сегодня был представлен отчёт гуманитарной подгруппы, результаты которого дают основания надеяться, что в ближайшее время будет завершена верификация удерживаемых сторонами конфликта лиц. После чего обмен по принципу "всех на всех" может быть реализован", — сказал Грызлов по итогам заседания контактной группы по Украине.

Ранее в Киеве заявили, что завершился процесс уточнения списка пленных из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена.