Нападения в Иране: 12 погибших, один террорист задержан

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Неизвестные утром в среду одновременно атаковали парламент Ирана и мавзолей имама Хомейни на юге Тегерана. По данным МВД страны, 12 человек погибли и еще 42 ранены. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*, один из нападавших был задержан.

Атака на парламент

Нападения на парламент Ирана и мавзолей имама Хомейни начались почти одновременно в 10.30 по тегеранскому времени (9.00 МСК).

Как рассказал РИА Новости советник министра иностранных дел ИРИ Шейхольэслам Хоссейн (Hossein Sheikholeslam), нападавшие на парламент ставили своей целью ворваться на заседание под руководством вице-спикера Исламского консультативного совета, господина Масуда Пезешкияана (Masoud Pezeshkian), однако были уничтожены еще на входе в здание.

"Сегодня четыре человека, переодетые в традиционную женскую одежду подошли ко входу для посетителей административного здания парламента, где заседают депутаты. В отдельном административном здании меджлиса есть специальный салон для посетителей, где встречают гостей. Все лица, которые хотят пройти внутрь, на имеющемся там КПП проходят полный контроль, в том числе вещей. Как только эти четыре человека подошли к КПП, то сразу же открыли огонь, ранив в итоге троих наших охранников и одного человека из числа посетителей. Таким образом, этим лицам удалось ворваться в здание парламента", — рассказал РИА Новости Хоссейн.

В первые минуты один из террористов был убит, однако остальные смогли все же прорваться в основное здание, где были депутаты меджлиса. "Однако двери основного салона заседания были закрыты, никому не позволялось покидать здание или входить, к тому же охранники смогли среагировать сразу", — рассказал РИА Новости советник министра. Информацию, что один из боевиков успел себя взорвать, чиновник назвал недостоверной.

Взрыв у мавзолея

Одновременно атака осуществлялась на юге Тегерана, у входа в мавзолей имама Хомейни.

"Террористы на расстоянии 50 метров от КПП открыли огонь и пытались ворваться внутрь храмового комплекса. Один из нападавших на расстоянии тридцати метров от входа в мавзолей был убит охранниками. Другой нападавший, на котором был пояс смертника, пытался взорвать себя на расстоянии 15 метров от мавзолея, но был обезврежен и убит силами правопорядка. Третьего террориста полиция смогла взять живым", — рассказал советник министра иностранных дел Ирана.

Печальные итоги

Общее число жертв двух нападений в Тегеране достигло 12 человек, 42 ранены, говорится в заявлении министерства внутренних дел Ирана.

"В данный момент оба инцидента закончились, ситуация под контролем сотрудников органов безопасности", — говорится в сообщении министерства.

Арабская версия телеканала Russia Today (RT Arabic) сообщила, что полиция задержала корреспондента и оператора канала в Тегеране во время освещения ситуации с нападением на здание парламента.

Международная реакция

"Срочно: иранская полиция задержала корреспондента и оператора арабского RT, когда они снимали репортаж в окрестностях парламента", — сообщается на странице RT Arabic в сети микроблогов Twitter. Причина задержания не уточняется.

Многие страны выступили с осуждением террористов и словами поддержки в адрес народа и руководства Ирана.

В частности, президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани в связи с трагическими последствиями терактов в Тегеране, в соответствующей телеграмме он подтвердил готовность РФ к дальнейшим совместным действиям с иранскими партнерами в борьбе с терроризмом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава российского государства решительно осудил эти преступления, которые еще раз подтверждают необходимость наращивания международного сотрудничества в борьбе с силами террора, и подтвердил готовность российской стороны к дальнейшим совместным действиям с иранскими партнерами на этом направлении", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский президент передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

В среду должен начаться визит главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Турцию, с властями которой он обсудит ситуацию на Ближнем Востоке, Сирию, а также кризис вокруг Катара, с которым страны Персидского залива разрывают дипотношения. Несмотря на события в центре Тегерана, визит не был отменен.