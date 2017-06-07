В Ливии на крупнейшем нефтяном месторождении бастуют рабочие

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Работа крупнейшего нефтяного месторождения в Ливии "Шарара" (Sharara) приостановлена из-за акций протеста рабочих, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Собеседник агентства, непосредственно знакомый с вопросом и просивший не называть его имени, сообщил, что работы на месторождении остановились в среду.

В конце мая Блумберг со ссылкой на источник сообщал, что добыча нефти в Ливии увеличилась до максимального уровня за последние три года и составила 827 тысяч баррелей в сутки. Это произошло в результате роста добычи на месторождении "Шарара", где добыча увеличилась на 25 тысяч баррелей в сутки — до 250 тысяч. При этом производственная мощность месторождения оценивается в 330 тысяч баррелей в сутки.

Ливия, наряду с Нигерией, не участвует в соглашении об ограничении добычи нефти ряда стран, входящих и не входящих в ОПЕК (ОПЕК+). ОПЕК+ договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.