Грызлов: Киев создает все больше точек невозврата для Донбасса

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (241)

МИНСК, 7 июн — РИА Новости. Киевские власти сознательно создают все больше точек невозврата Донбасса в Украину, заявил полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

"В Киеве создают все больше точек невозврата Донбасса в Украину. Так, 1 июня Киевский городской совет поддержал решение о переименовании проспекта генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича, главнокомандующего УПА (боевое крыло Организации украинских националистов, запрещена в РФ — ред.). За переименование — 69 депутатов из 79. Кстати, не верю, что так же проголосовали бы киевляне на честном референдуме", — сказал он журналистам по итогам заседания контактной группы по Украине.

"В дополнение к этим и другим шагам готовятся новые языковые квоты для украинских СМИ. Есть подозрение, что такие точки невозврата создают сознательно", — добавил Грызлов.