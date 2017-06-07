В Иране заявили о причастности Саудовской Аравии к терактам в Тегеране

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что Саудовская Аравия причастна к нападениям в Тегеране, передает агентство Рейтер.

В среду утром две группы террористов одновременно напали на здание иранского парламента и на мавзолей имама Хомейн. Два человека вторглась на территорию мавзолея, после чего один из них взорвал себя, второй был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.

Вторая группа террористов из четырех человек атаковала парламент Ирана. Смертник привел в действие взрывное устройство. Еще трое террористов были ликвидированы силами безопасности. Замглавы МВД Ирана ранее сообщал, что четверо нападавших были одеты в женскую одежду. В результате терактов погибли 12 человек, 42 ранены. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.