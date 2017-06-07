Глава МИД ОАЭ заявил, что Катар "играет с огнем"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Катар "играет с огнем", связавшись с террористами и экстремистами, заявил министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.

Как считает дипломат, власти страны оставили множество следов того, что финансируют террористов, и им "пора знать меру". Гаргаш назвал несколько террористических группировок, которые, по его данным, финансировались Катаром. Среди них — отделения "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая группировка) в Сирии и Сомали, боевики с территории Синайского полуострова в Египте, а также другие группировки "по типу "Аль-Каиды" в Ливии. В частности, министр упомянул о десятках миллионов долларов, которые власти Катара заплатили шиитским боевикам за освобождение членов правящей семьи королевства, взятых в заложники в Ираке в 2015 году.

ОАЭ "не о чем вести переговоры" с Катаром, и они вместе с Саудовской Аравией не намерены идти на уступки, отметил Гаргаш, добавив, что отдает должное усилиям Кувейта в его попытке выступить посредником для разрешения кризиса.

Основным требованием со стороны арабских стран является высылка из Катара членов ХАМАС и различных группировок.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром.

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на пресс-конференции в Берлине в среду заявил, что Катар несколько лет предупреждали о недопустимости поддержки "некоторых организаций".