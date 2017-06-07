В Киеве задумались о выставлении Москве счета за "разбитые" дороги в Крыму

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Государственное агентство автомобильных дорог Украины может выставить России счет за "разрушенные" дороги в Крыму. Об этом пишет портал "Главком" со ссылкой на исполняющего обязанности заместителя "Укравтодора" Александр Харченко.

В письменном ответе на запрос журналистов говорится, что "Укравтодор" не отслеживает ситуацию в Крыму уже несколько лет. Деятельность агентства на полуострове "приостановлена", однако Харченко не исключает возможности взыскания с России компенсаций за испорченную транспортную инфраструктуру.

Замдиректора отметил, что в Киеве будут действовать в соответствии с Порядком осуществления защиты прав и интересов Украины во время урегулирования споров, утвержденным президентским указом в 2002 году.

Чиновник также пожаловался, что из-за "антитеррористической операции" "Укравтодор" не может провести обследование дорожного покрытия в Донецкой и Луганской областях.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в 2016 году из федерального бюджета и целевых фондов на развитие дорожной инфраструктуры полуострова было выделено более 18 миллиардов рублей. По его словам, Киев тратил на строительство дорог в республике в 10 раз меньше.