В ЕВС назвали ошибкой решение прекратить контакты с Россией из-за Украины

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Решение ЕС о приостановке контактов с РФ из-за Украины не было правильным, заявил РИА Новости глава отдела кризисного менеджмента и планирования Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Габор Иклоди.

"Я считаю, что это было неправильным решением приостановить всё (сотрудничество). Есть несколько областей, где было явно определены общие интересы. Я считаю, что мы должны это делать. Я считаю, что на высоком уровне могут быть встречи, поскольку время от времени мы должны встречаться, чтобы не оставлять "пустое кресло", но ожидать великих результатов сложно. Но ниже этого уровня — на техническом уровне, что включает военную часть тоже, важно проводить контакты и иметь открытые каналы для коммуникации. И контакты гражданского общества, исследователей должны идти полным ходом", — сообщил собеседник агентства.

По его мнению, "мы не можем ожидать больших результатов" от контактов на высоком политическом уровне, но "тем не менее диалог должен быть продолжен на техническом уровне, на уровне гражданских обществ".

По его словам, из-за Украины останавливать все контакты "не очень мудро". "Есть возможности (для сотрудничества), и они будут", — добавил Иклоди.