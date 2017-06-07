Опрос показал, что 60% украинцев против блокировки российских соцсетей

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Более 60% украинцев отрицательно относятся к блокированию доступа к российским социальным сетям и ресурсам, которые попали в санкционный список Киева, следует из результатов социологического опроса Центра социальных исследований "София".

"Весной власти приняли целый ряд резонансных решений и предложили несколько неоднозначных проектных новаций, которые вызвали в обществе волну недовольства и протестов. Большинство опрошенных "однозначно не поддерживает" или "скорее не поддерживает", — сообщается на сайте "Софии".

По данным исследования, к блокировке доступа к социальным сетям "Одноклассники" и "ВКонтакте" отрицательно отнеслись 61,2% респондентов. Из этого числа "скорее не поддерживают" 15,7% опрошенных, "однозначно не поддерживают" — 45,5%. Поддерживают такое решение властей только 23,4%.

Опрос проводился с 26 мая по 1 июня. Было опрошено 1217 респондентов, статистическая ошибка не превышает 3%.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. Специалисты не раз заявляли, что решение о блокировании можно легко обойти с помощью vpn-сервисов и других технических способов.

В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.