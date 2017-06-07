Силовики прекратили наступление в районе села Желобок, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (54)

ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. Украинские силовики прекратили попытки наступления в районе населенного пункта Желобок в Донбассе, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики начали наступление в районе села Желобок в Донбассе.

"Подразделения ВСУ (вооруженных сил Украины) на данный момент прекратили попытки наступления на подразделения Народной милиции в районе населенного пункта Желобок", — сказал Марочко.

По его словам, на данный момент украинские силовики находятся на тех же позициях, которые занимали еще в 2015 году.