В ЛНР журналисты попали под обстрел силовиков

ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. Корреспонденты нескольких местных информационных агентств, представители Народной милиции самопровозглашенной ЛНР и глава администрации города Кировск попали под обстрел со стороны украинских силовиков; пострадавших нет, сообщил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.
По его словам, огонь велся со стороны украинских силовиков из орудий калибра 152 миллиметра. Он уточнил, что во время обстрела всем удалось укрыться в хозпостройках на территории завода. После отъезда с территории завода при подъезде к населенного пункту Фрунзе по машине журналистов был открыт повторный огонь, но вновь никто не пострадал, заключил он.