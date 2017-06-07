В ЛНР журналисты попали под обстрел силовиков

ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. Корреспонденты нескольких местных информационных агентств, представители Народной милиции самопровозглашенной ЛНР и глава администрации города Кировск попали под обстрел со стороны украинских силовиков; пострадавших нет, сообщил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

"Фиксируя последствия обстрела со стороны ВСУ на территории завода "Центрокуз", представители СМИ совместно с Народной милицией и главой администрации города Кировск попали под обстрел. По счастливой случайности никто не пострадал", — сообщил Марочко.

По его словам, огонь велся со стороны украинских силовиков из орудий калибра 152 миллиметра. Он уточнил, что во время обстрела всем удалось укрыться в хозпостройках на территории завода. После отъезда с территории завода при подъезде к населенного пункту Фрунзе по машине журналистов был открыт повторный огонь, но вновь никто не пострадал, заключил он.