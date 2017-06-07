В Индии из-за взрыва на фабрике фейерверков погибли 14 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июн – РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли в результате взрыва и пожара на фабрике по производству фейерверков в индийском штате Мадхья-Прадеш, сообщает телеканал Times Now со ссылкой на полицию.

По данным телеканала CNN-News18, который ссылается на источники, число погибших может превышать 20 человек, однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Инцидент произошел в среду в округе Балагхат на фабрике, расположенной в пяти километрах от одноименного окружного центра. В момент происшествия на фабрике находились около 40 работников.

Проводится расследование инцидента. По предварительной оценке, причиной инцидента послужила халатность одного из работников, который бросил окурок в груду фейерверков, сообщили в полиции. За этим последовала серия взрывов и интенсивный пожар.