В Турции заявили, что экспорт товаров в Катар продолжается в обычном режиме

АНКАРА, 7 июн — РИА Новости, Федор Смирнов. Турецкие экспортеры продолжают работать с Катаром в условиях кризиса, как и прежде, и готовы увеличить поставки продовольствия в эту страну в случае запроса турецкого правительства, заявил РИА Новости представитель Ассамблеи экспортеров Турции в среду.

В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, прекратив с ним всякое сообщение. К ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы, Маврикий и Коморские острова. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддерживает изоляцию Катара, продолжит развивать отношения с ним и приложит усилия к урегулированию кризиса путем диалога.

"Политика – это не наше дело, мы являемся общественной организацией. Мы, как и прежде, продолжаем работать с Катаром в обычном режиме, как и с другими странами. Если от турецкого правительства поступит запрос на увеличение экспорта продуктов в Катар, то мы готовы будем это сделать", – сказал собеседник агентства

Он добавил, что пока с подобным запросом правительство Турции в Ассамблею экспортеров не обращалось.