Президент Южной Осетии назначил министра сельского хозяйства республики

ЦХИНВАЛ, 7 июн — РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил министром сельского хозяйства Льва Пухаева, передает в среду агентство Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Ранее ведомство возглавлял Виталий Плиев.

Бибилов ранее, 25 мая, уже произвел ряд кадровых назначений. Дмитрий Медоев стал министром иностранных дел, Аза Хабалова — министром финансов, Натали Гассиева — министром образования, Залина Лалиева — министром юстиции, Жанна Зассеева — министром культуры. Алана Тадтаева назначили главой МЧС, министром экономического развития Южной Осетии стал Геннадий Кокоев.

Правительство Южной Осетии сложило свои полномочия 24 апреля после вступления в должность президента Анатолия Бибилова. До формирования нового состава кабмина главы министерств продолжали исполнять свои обязанности.

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