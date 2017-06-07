Прогноз по числу мест консерваторов в британском парламенте ухудшился

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Представители британской Консервативной партии могут получить 302 места по итогам выборов в парламент, свидетельствуют данные опроса компании YouGov, опубликованные за день до голосования, днем ранее компания прогнозировала консерваторам 304 места.

Лейбористская партия незначительно улучшила свои показатели — по данным YouGov на среду, они получат 269 мест в парламенте, это на три места больше, чем прогнозировалось днем ранее. Либерал-Демократическая партия сохранила свои позиции — ей прогнозируется 12 парламентских кресел. Всего, по данным компании, за консерваторов по-прежнему готовы отдать свои голоса 42% избирателей, за лейбористов — 38%, за либерал-демократов — 9%.

В настоящее время у Консервативной партии 330 мест в парламенте, а для того, чтобы быть единственной правящей партией, необходимо иметь 326. YouGov с вероятностью 95% утверждает, что консерваторы имеют шанс получить от 269 до 334 мест, лейбористы — от 238 до 302 мест.

Результаты исследования базируются на разработанной YouGov национальной статистической модели выборов. Данные обновляются ежедневно с учетом опроса, как минимум, пяти тысяч избирателей. Сегодняшние выводы сделаны на основании опроса 6 июня более 8,6 тысяч человек и 55,7 тысячи с учетом опрошенных в предыдущие семь дней.

Внеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 8 июня по инициативе консервативного правительства. После того, как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, премьер-министр страны решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне.