Британские звезды в преддверии выборов высказываются о политике

Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне. Архивное фото

Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне. Архивное фото

ЛОНДОН, 7 июн – РИА Новости, Мария Табак. Многие британские звезды в преддверии выборов публично заявили о своих политических предпочтениях – кто-то поддерживает оппозиционную Лейбористскую партию, некоторые агитируют за правящих консерваторов, а особо оригинальные – Партию "зеленых", имеющую в парламенте пока только одного делегата.

Парламентские выборы в Великобритании состоятся в четверг. Основная интрига – сумеет ли правящая Консервативная партия укрепить положение в парламенте или, как минимум, сохранить абсолютное большинство (326 мест), которое позволяет ей единолично формировать кабинет министров.

Поп-певица Лили Аллен, поддерживающая лейбористов, появлялась в футболке, на которой была изображена премьер Тереза Мэй с безобразно перекошенным лицом. Скандально известный комедийный артист, бывший муж Кэти Перри Расселл Брэнд недавно написал в газете Huffington Post, что лидер Лейбористской партии Джереми Корбин обладает качествами, которые он, Брэнд, хочет видеть у сильного лидера.

Бывший солист группы Oasis Лиам Галлахер признался, что вырос в семье, поддерживавшей лейбористов, и продолжает эту традицию.

Экс-участник Pink Floyd Дэвид Гилмор в Twitter группы написал: "Я голосую за лейбористов, потому что верю в социальное равенство".

Знаменитый физик Стивен Хокинг также является сторонником лейбористов.

"Я голосую за лейбористов, потому что еще пять лет правления консервативного правительства станут катастрофой для Национальной службы здравоохранения, полиции и социальных служб", — заявил он в одном из интервью.

Рокер, экс-участник Queen Брайан Мэй, несколько лет назад защитивший диссертацию по астрофизике, поддерживает лейбористов, потому что они выступают против охоты на лис, которую обещает вновь разрешить Тереза Мэй.

Американский актер Дэнни Де Вито, несмотря на свое гражданство, активно агитирует за лейбористов.

"Великобритания. У вас есть нужный парень. Голосуйте за Джереми Корбина. Покажите нам, как это делается", — написал актер в Twitter, намекая, видимо, на неожиданную победу на президентских выборах в США Дональда Трампа.

Сторонников консерваторов на этих выборах среди "звезд", судя по всему, поубавилось, либо же они не хотят афишировать свои предпочтения.

Открыто о своей поддержке тори заявил владелец ночных клубов Питер Стрингфеллоу, комедийный артист Джим Дэвидсон, а также несколько "звезд" британских реалити-шоу.

У некоторых известных людей есть и более оригинальные политические предпочтения. К примеру, модельер дама Вивьен Вествуд голосует за "партию зеленых", которую она считает единственной по-настоящему оппозиционной партией.

"Единственный выход из экологического кризиса – это "зеленая" экономика, и "зеленые" — это единственная оппозиционная партия, которая у нас есть. "Зеленые" — единственный способ не выбросить свой голос впустую", — отметила Вествуд в одном из интервью.