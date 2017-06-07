Индонезия пересчитает свои острова

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Индонезия намерена пересчитать все свои острова для защиты обширной территории страны и ресурсов, сообщает телерадиокорпорация Би-би-си.

Согласно местному закону от 1996 года, число островов самого большого островного государства в мире составляет 17508. Уточняется, что это число является оценочным и не заверено ООН. "У Индонезии так много островов, что она никогда не могла полностью их сосчитать или назвать", сообщает телерадиокорпорация.

Сообщается, что власти намерены провести пересчет островов до следующей конференции ООН по стандартизации географических названий, которая пройдет в Нью-Йорке 8-17 августа.

"Мы должны будем посетить каждый из этих островов, отметить координаты, название, значение названия, историю земли, описать ландшафт и географическую историю", — рассказал представитель индонезийских властей Балок Будиянто.

По данным СМИ, на конференции ООН в 2012 году Индонезия зарегистрировала 13466 островов. Представители министерства морских дел и рыболовства заявляют, что намерены добавить в список еще по меньшей мере 1,7 тысячи новых островов.