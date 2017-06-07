Индонезия пересчитает свои острова

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Индонезия намерена пересчитать все свои острова для защиты обширной территории страны и ресурсов, сообщает телерадиокорпорация Би-би-си.
Сообщается, что власти намерены провести пересчет островов до следующей конференции ООН по стандартизации географических названий, которая пройдет в Нью-Йорке 8-17 августа.
"Мы должны будем посетить каждый из этих островов, отметить координаты, название, значение названия, историю земли, описать ландшафт и географическую историю", — рассказал представитель индонезийских властей Балок Будиянто.
По данным СМИ, на конференции ООН в 2012 году Индонезия зарегистрировала 13466 островов. Представители министерства морских дел и рыболовства заявляют, что намерены добавить в список еще по меньшей мере 1,7 тысячи новых островов.