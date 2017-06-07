В штаб-квартирах НАТО подняли флаг Черногории

БРЮССЕЛЬ, 7 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Флаги Черногории в среду были подняты в штаб-квартирах НАТО в ходе торжественной церемонии, состоявшейся через два дня после формального присоединения страны к организации, передает корреспондент РИА Новости.

В Брюсселе мероприятие прошло перед старой штаб-квартирой альянса. На ней присутствовали генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Черногории Филип Вуянович, которые перед этим провели сорокаминутную встречу, а также военное и гражданское руководство альянса и постпреды стран-членов организации. Со стороны Черногории в нем также приняли участие бывший премьер-министр страны Мило Джуканович.

Одновременно флаги Черногории были подняты в новой штаб-квартире альянса, расположенной через дорогу от нынешней и принявшей саммит НАТО в конце мая, а также штаб-квартирах Верховного командования объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в бельгийском городе Монс и Стратегического командования НАТО по трансформации в Норфолке (штат Вирджиния) в США.

Выступая на церемонии, Столтенберг отметил, что вступление Черногории в НАТО укрепит независимость, которую страна обрела 11 лет назад. "У вас будет место за нашим столом с равным правом голоса", — заявил генсек НАТО. Он отметил, что альянс получит от вступления Черногории такую же выгоду, как и сама страна. "Каждый новый член делает НАТО сильнее и эффективнее с политической и военной точки зрения, помогая нам адаптироваться к изменяющимся вызовам, таким как терроризм, и делая вклад в международную безопасность", — сказал генсек. Он отметил, что "уникальным вкладом" Черногории в организацию станут ее "опыт и сильные и профессиональные вооруженные силы, показавшие себя в Афганистане".

Ранее, комментируя вступление Черногории в НАТО, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что это не укрепляет безопасность альянса и ведет к дополнительным расходам его стран-членов. Он отметил, что эта тенденция вновь возвращает стороны к политике разделительных линий в Европе, которая подрывает многочисленные торжественные обещания западных лидеров о необходимости обеспечивать равную и неделимую безопасность и является тупиковой.