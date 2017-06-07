Президент Южной Осетии назначил главу МВД

ЦХИНВАЛ, 7 июн — РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил министром внутренних дел Игоря Наниева, передает в среду агентство Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В предыдущем составе правительства ведомство возглавлял Ахсар Лавоев.

Бибилов 25 мая уже произвел ряд кадровых назначений. В частности, министром иностранных дел стал Дмитрий Медоев, министром финансов — Аза Хабалова, министром образования — Натали Гассиева.

Правительство Южной Осетии сложило свои полномочия 24 апреля после вступления Бибилова в должность президента. До формирования нового состава кабмина главы министерств продолжали исполнять свои обязанности.

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