Два полиглота устроили словесную "дуэль" на 15 языках

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В сети набирает популярность видео словесной "дуэли" двух полиглотов, беседующих на 15 языках.

Голландец Ваутер Кордюэнер и македонец Зоран Радически разговаривали на разные темы в течение 12 минут. За это время они сменили 15 языков.

Восьмым языком стал русский, а Радически успел похвастаться знанием "украинской и белорусской мовы". Когда "общие" языки у полиглотов закончились, македонец сказал несколько предложений еще на шести языках.

За неполные двое суток видео набрало 145 тысяч просмотров