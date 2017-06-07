На Украине завели дело против партии Юлии Тимошенко

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины обнаружило нарушения в финансовом отчете партии "Батькивщина", лидером которой является Юлия Тимошенко, в связи с чем заведено уголовное дело по факту подделки документа, сообщается в среду на сайте ведомства.

"Материалы с выявленными нарушениями были направлены в Национальную полицию Украины. Сведения по факту подделки документа были внесены в единый реестр досудебных расследований (заведено уголовное дело — ред.) по признакам уголовного правонарушения", — говорится в сообщении.

По данным НАПК, дело против "Батькивщины" возбуждено "за представление недостоверных данных в финансовом отчете".

В частности, как отметили в ведомстве, во время анализа отчета "Батькивщины" (Киевская область) за четвертый квартал 2016 года установлены нарушения по осуществлению взносов денежных средств. Кроме того, в отчетах Ивано-Франковской городской организации, Галицкой районной организации, Тисменицкой районной организации партии отражены недостоверные сведения в отношении арендованного имущества и получения спонсорских взносов в четвертом квартале 2016 года, добавили в НАПК.