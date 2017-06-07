МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет на пост главы ФБР Кристофера Рэя.

"Я выдвину Кристофера Рэя, человека с безупречными рекомендациями, на пост нового директора ФБР", — написал Трамп на своей официальной странице в микроблоге Twitter.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 июня 2017 г.

Рэй получил юридическое образование в Йельском университете. Он занимал должность помощника генпрокурора США и возглавлял подразделение по расследованию уголовных дел с 2003 по 2005 год при президенте Джордже Буше-младшем. После завершения работы в минюсте Рэй вернулся к частной практике.

Предыдущий глава ведомства Джеймс Коми, который вел расследование в отношении Трампа на предмет якобы "связей с Россией", был уволен президентом в начале мая. Трамп заявил, что тот был неспособен выполнять свои обязанности.