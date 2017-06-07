В США женщина прыгнула под машину, спасая незнакомого ребенка

МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Жительница американского города Бриджпорт (штат Коннектикут) Шанта Джордан спасла жизнь мальчику, оттолкнув его от летящей на него машины и приняв основной удар на себя.

Как сообщает NBC4I, ребенок получил серьезные травмы, однако благодаря Джордан он остался жив. Изначально ему грозила ампутация ног, но после многочасовой операции конечности удалось спасти.

"Если бы она не вмешалась, ребёнок был бы прижат автомобилем и вероятно погиб", — заявил глава городской полиции А. Дж. Перес.

Пока женщина находится в больнице, однако после выписки ее ждет награда за мужество.