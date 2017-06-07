Меркель: контингент ФРГ переведут с базы "Инджирлик" без ущерба коалиции

БЕРЛИН, 7 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Перевод немецкого контингента с турецкой авиабазы "Инджирлик" в Иорданию будет произведен скорейшим образом при условии сохранения работоспособности коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы уйдем в Иорданию, мы, конечно, перед этим обсудим с нашими партнерами по антиигиловской коалиции, как можно сохранить оперативные возможности на некоторое время, необходимое для переезда, и затем этот переезд будет осуществлен скорейшим образом при соблюдении этого условия о том, что антиигиловская коалиция останется работоспособной", — сказала Меркель журналистам в Берлине.