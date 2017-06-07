В результате атак в Тегеране пострадало 42 человека

Вооруженные силы Ирана во время нападения на парламент в Тегеране. 7 июня 2017

Вооруженные силы Ирана во время нападения на парламент в Тегеране. 7 июня 2017

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Число жертв двух нападений в Тегеране составляет 12 человек, 42 ранены, говорится в заявлении министерства внутренних дел Ирана.

Ранее сообщалось о 39 пострадавших.

Министерство опубликовало сообщение, уточнив подробности произошедших в Тегеране нападений. Отмечается, что две группы террористов одновременно осуществили нападения на территории мавзолея имама Хомейни и в парламенте Ирана. Произошло это в районе 10.30 по местному времени (09.00 мск.).

"В данный момент оба инцидента закончились, ситуация под контролем сотрудников органов безопасности", — говорится в сообщении министерства, которое пообещало опубликовать более полную картину произошедшего.

По данным МВД, первая группа террористов, состоявшая из двух человек, вторглась на территорию мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, после чего один из них совершил самоподрыв, второй был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.

Вторая группа террористов из четырех человек совершила нападение на парламент Ирана. Смертник привел в действие взрывное устройство. Еще трое террористов были ликвидированы силами безопасности. Замглавы МВД Ирана ранее сообщал, что четверо нападавших были одеты в женскую одежду.