СМИ: США надеются на помощь России в отношениях с Ираном

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. США надеются, что Россия поможет избежать конфликта с силами, которые поддерживает Иран, в Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя президента США в коалиции против радикальной группировки ИГ* Бретта Макгерка.

Коалиция во главе с США во вторник нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе. Как говорится в заявлении коалиции, солдаты и военная техника, "которые представляли угрозу коалиции и партнерским силам", вошли в установленную зону избежания конфликтов, и после нескольких предупреждений коалиция "уничтожила две единицы артиллерии, одну единицу противовоздушного оружия, а также повредила танк". Первый подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе.

Макгерк заявил, что новый удар коалиции по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе был направлен на защиту американских сил в Сирии. Он также отметил, что американские военные ежедневно общаются с представителями российской армии с целью избежать непонимания с сирийскими проправительственными силами.

"Мы действительно рассчитываем, что Россия… поможет это урегулировать. Мы надеемся, что этого больше не произойдет", — приводит агентство слова Макгерка об авиаударах по поддерживаемым Ираном силам.

Ранее в среду глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что удар коалиции по проправительственным силам в Сирии должен получить оценку Совета Безопасности ООН. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что удары возглавляемой США коалиции в Сирии, судя по всему, наносились по силам, которые хотели воспрепятствовать замыслам террористов.

* Террористическая организация, запрещенная в России