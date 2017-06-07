В Тегеране задержали одного из совершивших атаки

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Один из террористов, совершивших нападение в Тегеране, задержан; ситуация в городе находится под контролем сил правопорядка, сообщил РИА Новости советник министра иностранных дел ИРИ Шейхольэслам Хоссейн (Hossein Sheikholeslam).
"Сегодня четыре человека, переодетые в традиционную женскую одежду подошли ко входу для посетителей административного здания парламента, где заседают депутаты. В отдельном административном здании меджлиса есть специальный салон для посетителей, где встречают гостей. Все лица, которые хотят пройти внутрь, на имеющемся там КПП проходят полный контроль, в том числе вещей. Как только эти четыре человека подошли к КПП, то сразу же открыли огонь, ранив в итоге троих наших охранников и одного человека из числа посетителей. Таким образом, этим лицам удалось ворваться в здание парламента", — рассказал РИА Новости Хоссейн.
Атака началась примерно в 10.30 по тегеранскому времени (09.00 мск), и в самые первые минуты один из террористов был убит, однако остальные смогли все же прорваться в основное здание, где были депутаты меджлиса. По мнению Хоссейна, террористы хотели попасть в основное здание парламента, где в этот момент проходило рабочее заседание.
Вторая группа террористов совершила нападение у мавзолея имама Хомейни.
"Террористы на расстоянии 50 метров от КПП открыли огонь и пытались ворваться внутрь храмового комплекса. Один из нападавших на расстоянии тридцати метров от входа в мавзолей был убит охранниками. Другой нападавший, на котором был пояс смертника, пытался взорвать себя на расстоянии уже 15 метров от мавзолея, но был обезврежен и убит силами правопорядка. Третьего террориста полиция смогла взять живым", — рассказал советник министра иностранных дел Ирана.