В Тегеране задержали одного из совершивших атаки

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Один из террористов, совершивших нападение в Тегеране, задержан; ситуация в городе находится под контролем сил правопорядка, сообщил РИА Новости советник министра иностранных дел ИРИ Шейхольэслам Хоссейн (Hossein Sheikholeslam).

По его данным, одна из групп боевиков намеревалась ворваться на заседание парламента под руководством вице-спикера Исламского консультативного совета Масуда Пезешкияана (Masoud Pezeshkian), но была уничтожена еще на входе в здание парламента.

"Сегодня четыре человека, переодетые в традиционную женскую одежду подошли ко входу для посетителей административного здания парламента, где заседают депутаты. В отдельном административном здании меджлиса есть специальный салон для посетителей, где встречают гостей. Все лица, которые хотят пройти внутрь, на имеющемся там КПП проходят полный контроль, в том числе вещей. Как только эти четыре человека подошли к КПП, то сразу же открыли огонь, ранив в итоге троих наших охранников и одного человека из числа посетителей. Таким образом, этим лицам удалось ворваться в здание парламента", — рассказал РИА Новости Хоссейн.

Атака началась примерно в 10.30 по тегеранскому времени (09.00 мск), и в самые первые минуты один из террористов был убит, однако остальные смогли все же прорваться в основное здание, где были депутаты меджлиса. По мнению Хоссейна, террористы хотели попасть в основное здание парламента, где в этот момент проходило рабочее заседание.

"Однако двери основного салона заседания были закрыты, никому не позволялось покидать здание или входить, к тому же охранники смогли среагировать сразу", — рассказал РИА Новости советник министра. Информацию, что один из боевиков успел себя взорвать, чиновник назвал недостоверной.

Вторая группа террористов совершила нападение у мавзолея имама Хомейни.

"Террористы на расстоянии 50 метров от КПП открыли огонь и пытались ворваться внутрь храмового комплекса. Один из нападавших на расстоянии тридцати метров от входа в мавзолей был убит охранниками. Другой нападавший, на котором был пояс смертника, пытался взорвать себя на расстоянии уже 15 метров от мавзолея, но был обезврежен и убит силами правопорядка. Третьего террориста полиция смогла взять живым", — рассказал советник министра иностранных дел Ирана.