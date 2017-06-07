Офицеры из ЕС будут дежурить на границе с Украиной в связи с отменой виз

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Офицеры Европейского агентства по охране внешних границ ЕС (Frontex) будут дежурить вместе с украинскими пограничниками на пунктах пропусках на Украине в период с 10 по 22 июня в связи введением ЕС безвизового режима поездок для украинцев, сообщает в среду пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз было опубликовано 22 мая в официальном вестнике ЕС, оно вступит в силу через 20 дней, то есть с 11 июня. Украинская пограничная служба ранее сообщала, что намерена привлечь офицеров Frontex к охране границ из-за введения безвизового режима с ЕС.

"Агентство Frontex уже подтвердило согласие на такое предложение и направляет в украинские пункты пропуска ряд своих экспертов. Так, в период с 10 по 22 июня представители Госпогранслужбы совместно с представителями Frontex примут участие в совместных мероприятиях в рамках либерализации визового режима. К ним будут привлечены представители таких стран как Чехия, Франция, Польша, Нидерланды, Эстония, Словакия, Италия, Словения и Литва", — говорится в сообщении.

По данным пограничной службы, эксперты из этих стран будут присутствовать в пунктах пропуска как авиационного сообщения "Борисполь", "Жуляны", "Одесса", "Львов", так и в автомобильных пунктах пропуска "Тиса", "Лужанка", "Ужгород", "Ягодин", "Краковец", "Рава-Русская" и "Порубное".