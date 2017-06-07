The Nation: США должны бояться не России, а себя

МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. США должны опасаться не России, а себя, поскольку они все больше подражают своему бывшему противнику — СССР, причем в худших аспектах, пишет американский историк, полковник ВВС США в отставке Уилльям Дж.Эстор в The Nation.

Он упоминает старую статью в The Atlantic от 2001 года, автор которой провозгласил "конец России", написав о "необратимом движении некогда великой державы" в сторону социальной катастрофы и стратегической нерелевантности.

По словам Эстора, спустя 16 лет стало ясно, что автор поторопился с приговором России. У нее сейчас хватает проблем, но на геополитическом уровне ей точно "не пришел конец", отмечает он.

Зато США, напротив, постепенно сами превращаются в нацию, для которой характерен "необратимый упадок".

"У США действительно есть советская проблема, и я сейчас не говорю о многочисленных обвинениях со стороны Вашингтона", — отмечает Эстор, подразумевая попытки американских чиновников выявить какие-то связи администрации Дональда Трампа с Москвой. — Реальная "красная угроза" Америке находится внутри нее самой".

Эстор заявляет, что в 1986 году, будучи американским военным, он смог посетить секретный брифинг по вопросам СССР. Он запомнил, что ему говорили об этой стране: это глубоко авторитарное государство, в котором постоянной следят за гражданами, с экономикой, зависящей от продаж оружия по всему миру.

Советский союз был представлен на брифинге как империалистическое государство, которое стремится к ядерному господству и преследует диссидентов и противников его политики. Повсеместные внутренние проблемы тщательно скрываются, и они усугубляются проблемами внешней политики — в частности, войной в Афганистане. Кроме того, некоторые государства, активно используя ресурсы СССР, мало что предлагали взамен.

Все эти проблемы СССР 1986 года слишком сильно напоминают о том, что сейчас происходит в США, констатирует Эстор.

Он приводит ряд примеров: в частности, напоминает, что сейчас в стране задействованы 17 спецслужб, на которые ежегодно уходит по 80 миллиардов бюджетных денег.

Кроме того, экономика США зависит от оружейного экспорта, и главная причина для недавней поездки Дональда Трампа в Саудовскую Аравию — в сделке по продаже оружия на 110 миллиардов долларов. При этом на масштабную модернизацию ядерного арсенала Вашингтон планирует потратить около триллиона долларов в ближайшие 30-35 лет.

США также называют "неофициальной империей". Неформальной — потому что они не империя в буквальном смысле, в том, в каком это слово некогда применяли по отношению к территориям римлян и британцев. Но в том, что у США есть около 800 военных баз по всему миру или в том, что американские спецслужбы ежегодно действуют в более чем 130 странах мира, ничего "неофициального" нет, подчеркивает автор.

Внутренних проблем у США тоже полно — так, от отравления опиатами в стране ежегодно умирают 30 тысяч человек. В городах типа Мичигана или Нового Орлеана постоянно травятся свинцом, добыча сланцевого газа приводит к землетрясениям в Оклахоме и Огайо, а администрация президента при этом активно пытается сократить суммы страховых выплат гражданам.

Только решив эти и некоторые другие проблемы, США смогут избавиться от своей "реальной российской проблемы", подводит итог Эстор.