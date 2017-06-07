Матвиенко заявила о готовности России сотрудничать с США по вопросу КНДР

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Россия готова сотрудничать с США по проблеме КНДР, но только политико-дипломатическими методами, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам в среду.

Ранее госдеп США призвал Москву вместе с Вашингтоном оказать давление на Северную Корею.

"Со стороны истеблишмента США раздаются разные призывы, это означает, что пока не сформирована внешняя политика Вашингтона", — сказала Матвиенко.

Она полагает, что по всем важнейшим вопросам международной политики акценты будут расставлены в ходе встречи президентов России и США. Парламентарий подчеркнула, что в отношении КНДР "Россия и США выступают с одинаковых позиций, мы также выступаем против расширения круга ядерных государств".

Но угрозы и избыточное давление на руководство Северной Кореи может завести ситуацию в тупик, полагает сенатор. "Нужно решать эту проблему политико-дипломатическими методами", — полагает она.

По словам спикера, "мы готовы сотрудничать с США, готовы договариваться о формах и методах (совместной работы)", которые бы понудили руководство КНДР свернуть свою ядерную программу, заключила Матвиенко.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова начались в августе 2003 года. В них приняли участие высокопоставленные дипломаты России, КНДР, Южной Кореи, США, Китая и Японии. В результате КНДР не только заморозила свою ядерную программу, но и приступила к демонтажу реактора в экспериментальном центре в Йонбене. Однако с 2008 года диалог фактически зашел в тупик после того, как США и КНДР не договорились о способах проверки представленного Пхеньяном списка его ядерных программ, а Япония и Южная Корея отказались от выполнения своих обязательств по поставкам северным корейцам топлива для обычных электростанций взамен на отказ от ядерной программы.

Подробнее о ракетной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>