Песков пошутил с журналисткой CNN во время общения с прессой

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пошутил с перебившей его журналисткой CNN во время своего традиционного ежедневного общения с прессой, отметив, что это его конференц-колл.

Журналистка CNN поинтересовалась у Пескова о действиях российских хакеров, хотя чуть ранее пресс-секретарь главы государства опроверг сообщения CNN о том, что США заподозрили "русских хакеров" во взломе агентства новостей в Катаре, который спровоцировал последовавший за этим скандал в регионе. Телеканал утверждает со ссылкой на неназванные официальные лица США, что целью взлома было создание напряжённости между США и их союзниками, в частности, Катаром. Каких-либо подтверждений этому не приводится.

Песков начал отвечать снова на этот вопрос, но журналистка его перебила, спросив его мнение по поводу высказываний о контроле над интернетом.

"Джил, это мой конференц-колл, а не ваш", — пошутил Песков и продолжил отвечать на вопрос о контроле над интернетом.