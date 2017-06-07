В Индии заявили, что готовы стать полноценным членом ШОС

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июн — РИА Новости, Инсаф Басиров. Индия завершила необходимые процедуры для получения статуса полноценного члена Шанхайской организации сотрудничества, заявил в среду директор департамента Евразии МИД Индии Г.В. Шринивас.

Он напомнил, что Индия подала заявку на то, чтобы стать членом ШОС в 2014 году, будучи страной-наблюдателем ШОС с 2005 года. В 2015 году на саммите в Уфе было принято решение о начале процедуры вступления Индии в организацию.

"В 2016 году на саммите в Ташкенте был определён процесс, который нас приведет к членству. С саммита в Ташкенте, когда мы подписали меморандум о принятии обязательств, что является процессом посредством которого государство, стремящееся к членству, вступает в организацию, этот процесс с нашей стороны закончен, главным образом в отношении присоединения к нескольким соглашениям согласно календарю, определенному меморандумом", — заявил Шринивас в среду.

Он отметил, что секретариат ШОС был уведомлен об этом и он, в свою очередь, также подтвердил, что Индия завершила этот процесс.

"Все указывает на то, что последний шаг получения членства – одобрение главами государств ШОС, произойдет к Астане, когда премьер-министр (Индии Нарендра Моди) приедет туда", — добавил дипломат.

Индия будет представлена на саммите премьер-министром, который отправится в Астану завтра.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 8-9 июня Индия и Пакистан станут полноправными членами организации.