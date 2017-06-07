Десять человек остаются в критическом состоянии после теракта в Лондоне

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

ЛОНДОН, 7 июн – РИА Новости, Мария Табак. Десять человек на данный момент остаются в критическом состоянии после теракта в Лондоне, сообщила в среду Национальная служба здравоохранения по Англии.

Это означает, что восемь человек, ранее также находившихся в критическом состоянии, пошли на поправку.

Между тем, число жертв теракта возросло до восьми после того, как полицейские обнаружили в Темзе тело 45-летнего француза Ксавье Тома.

В минувшую субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.