Десять человек остаются в критическом состоянии после теракта в Лондоне

ЛОНДОН, 7 июн – РИА Новости, Мария Табак. Десять человек на данный момент остаются в критическом состоянии после теракта в Лондоне, сообщила в среду Национальная служба здравоохранения по Англии.
Между тем, число жертв теракта возросло до восьми после того, как полицейские обнаружили в Темзе тело 45-летнего француза Ксавье Тома.
В минувшую субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.