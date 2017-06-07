В Эр-Рияде рассказали, как Доха может вернуть прежние отношения

БЕРЛИН, 7 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Катар должен принять условия, которые выдвинули страны региона, порвавшие с Дохой дипломатические отношения, чтобы вернуться к прежним взаимоотношениям, заявил на пресс-конференции в Берлине глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"Мы подчеркнули, что Катар должен принять условия, которые мы выставили, чтобы вернуться к прежним отношениям", — сказал министр.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром.