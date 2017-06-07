Пропавший в Мьянме самолет в момент исчезновения пролетал над морем

БАНГКОК, 7 июн – РИА Новости. Пропавший в Мьянме военный самолет со 105 пассажирами и 11 членами экипажа на борту исчез с экранов радаров в момент, когда пролетал над Андаманским морем, сообщает в среду информационное агентство Франс Пресс со ссылкой на официальное заявление командования вооруженных сил Мьянмы.

Самолет, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, пропал с радаров, когда пролетал над морем в 20 милях западнее города Давэй (Тавой), сообщает агентство. Властями организована поисково-спасательная операция с участием морских судов и авиации, однако пока новой информации о самолете нет, говорится в сообщении.

По информации агентства, самолет перевозил членов семей военнослужащих, дислоцированных на юге страны.