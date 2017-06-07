Пропавший в Мьянме самолет в момент исчезновения пролетал над морем
15:0007.06.2017
(обновлено: 15:01 07.06.2017)
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БАНГКОК, 7 июн – РИА Новости. Пропавший в Мьянме военный самолет со 105 пассажирами и 11 членами экипажа на борту исчез с экранов радаров в момент, когда пролетал над Андаманским морем, сообщает в среду информационное агентство Франс Пресс со ссылкой на официальное заявление командования вооруженных сил Мьянмы.
Самолет, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, пропал с радаров, когда пролетал над морем в 20 милях западнее города Давэй (Тавой), сообщает агентство. Властями организована поисково-спасательная операция с участием морских судов и авиации, однако пока новой информации о самолете нет, говорится в сообщении.
По информации агентства, самолет перевозил членов семей военнослужащих, дислоцированных на юге страны.