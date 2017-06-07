ОАЭ распорядились закрыть все офисы Qatar Airways

ДУБАЙ, 7 июн – РИА Новости. ОАЭ распорядились незамедлительно закрыть все офисы авиакомпании Qatar Airways в стране, сообщает главное управление гражданской авиации.

"Мы приняли решение о незамедлительном закрытии всех офисов Qatar Airways",- говорится в сообщении управления.

При этом в сообщении не говорится об отзыве лицензии.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром.