МИД Франции решительно осудил серию нападений в Иране

ПАРИЖ, 7 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция решительным образом осуждает нападения, которые произошли в среду в Иране, заявил в ходе брифинга в среду официальный представитель МИД страны Ромэн Надаль.

"Мы самым решительным образом осуждаем эти нападения, мишенями для которых стал иранский парламент и мавзолей Хомейни в Тегеране. Приносим соболезнования семьям всех погибших", — заявил Надаль.

Он также отметил, что в ведомстве "в контакте с посольством Франции в Иране внимательно следят за развитием ситуации".

Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана также подтвердили ликвидацию одного из нападавших. Нападению также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. Силовики арестовали двух человек у мавзолея.

По последним данным, нападения в Тегеране унесли жизни 12 человек, еще 39 получили ранения.