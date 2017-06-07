В ОАЭ объяснили цель разрыва дипломатических отношений с Катаром

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Меры, предпринятые ОАЭ и другими странами в отношении Катара, направлены на изменение политики Дохи, а не свержение режима, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на государственного министра по иностранным делам ОАЭ Анвара Гаргаша.

"Это не про смену режима – это про смену политики, смену подхода", — сказал Гаргаш. По данным агентства, он обвинил Катар в том, что он является "главным чемпионом экстремизма и терроризма в регионе".

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава катарского МИД заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.