В ФРГ заявили, что катарский кризис угрожает борьбе с ИГ*

БЕРЛИН, 7 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Долгосрочный разрыв отношений государств Персидского залива угрожает сотрудничеству в рамках коалиции против группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), заявил на пресс-конференции глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Нам нужно сотрудничество в коалиции против ИГ, и мы представляем, какие угрозы возникают в случае долгосрочного разрыва отношений в регионе (Персидского залива)", — сказал министр.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром.

*Террористическая группировка, запрещенная в России