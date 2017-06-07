Иран разрешил Катару полеты в своем воздушном пространстве

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Организация гражданской авиации Ирана выдало разрешение на полеты в своем воздушном пространстве катарской авиакомпании Qatar Airways, сообщает агентство Mehr.

В понедельник национальная авиакомпания Катара Qatar Airways приостановила все рейсы в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет.

Сообщается, что иранское разрешение вступило в силу с утра вторника. Как заявили в Организации гражданской авиации Ирана, в регионе будут предприняты все необходимые меры для организации безопасных международных полетов согласно расписанию.

Ранее сообщалось, что Иран ожидает увеличения на 20% транзитных рейсов в своем воздушном пространстве после введения запрета восьми стран на авиасообщение с Катаром.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава катарского МИД заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.