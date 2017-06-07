Катар должен ответить на вопросы соседних стран, считают во Франции

ПАРИЖ, 7 июн — РИА Новости. Власти Катара должны показать полную прозрачность и ответить на все вопросы соседних стран о возможных связях с террористами, заявил официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позднее к ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы и Маврикий. Иордания объявила о понижении уровня своего диппредставительства в Дохе. Глава катарского МИД заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.

"Нужно, чтобы Катар проявил полную прозрачность и четко ответил на вопросы, заданные в том числе соседними странами. Таково желание Франции", — сказал Кастанер на брифинге по итогам заседания кабинета министров под председательством президента Эммануэля Макрона.