Спикер парламента Ирана назвал нападение на парламент "мелким инцидентом"

Сотрудники иранских спецслужб у здания парламента в Тегеране. 7 июня 2017

Сотрудники иранских спецслужб у здания парламента в Тегеране. 7 июня 2017

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Спикер иранского парламента Али Лариджани назвал ситуацию с нападением группы вооруженных людей на парламент "мелким инцидентом", сообщает агентство Mehr.

Вооруженные люди в среду утром открыли огонь в здании иранского парламента. Нападению также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. Сообщается, что жертвами атак могли стать до 8 человек.

СМИ сообщали, что парламентская сессия проходит в обычном режиме, несмотря на стрельбу.

"Иран является активным и эффективным центром по борьбе с терроризмом, террористы желают подорвать эту деятельность", — цитирует агентство спикера.

По его словам, иранские силовики способны справиться с "трусливыми агрессорами".