Ситуация с Катаром пока не повлияла на экспорт газа из страны

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Политический конфликт между Катаром и рядом стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, пока не оказал влияния на экспорт газа из Катара, отмечает торговый дом Trafigura.

"События в Катаре пока никак не повлияли на наш торговый бизнес. Пока слишком рано говорить о возможных перебоях. В основном мы рассматриваем любое геополитическое событие как возможность для торговли, а не угрозу", — передает агентство Рейтер слова руководителя финансовой службы Trafigura Кристофа Сэлмона (Christophe Salmon).

Trafigura в последние годы активно расширяет торговлю сжиженным природным газом (СПГ), компания является поставщиком катарского газа, в том числе в Египет, сообщает агентство. Сэлмон поясняет, что рынок СПГ является затоваренным, поэтому основное внимание уделяется защите клиентов. Он также отмечает важность рынка Египта, при этом доля Trafigura на нем снизилась в этом году.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром.

Trafigura — нидерландская компания, специализирующаяся на торговле металлами и углеводородным сырьем. Компания основана в 1993 году. Штаб-квартиры располагаются в швейцарском Люцерне и в Амстердаме. По состоянию на 30 сентября 2016 года число сотрудников составляло более 4,1 тысячи человек в 36 странах мира.