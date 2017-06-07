Коморские острова заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром

ДУБАЙ, 7 июн — РИА Новости. Коморские острова — островное государство в Индийском океане — объявило о разрыве дипломатических отношений с Катаром вслед за рядом арабских стран, сообщило в среду Саудовское агентство новостей SPA. © РИА Новости / Евгения Новоженина Перейти в фотобанк Лавров призвал урегулировать скандал вокруг Катара путем переговоров

По информации агентства, власти Коморских островов направили уведомление в посольство Катара в Морони о разрыве дипотношений, это решение вступает в силу со среды.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позднее к ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы и Маврикий. Иордания объявила о понижении уровня своего диппредставительства в Дохе. Глава катарского МИД заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.