Украинские железные дороги рассказали, как заниматься сексом в поезде

МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Газета "Магистраль-Экспресс", которая выпускается в качестве приложения к корпоративной газете компании "Украинские железные дороги", рассказала пассажирам, как правильно заниматься сексом в поезде. Об этом сообщает РИА Новости Украина.

В частности, издание советует парам попросить у проводника специальные ремни и прикрепить их к полкам, чтобы "избежать душевных и телесных травм".

Кроме того, автор статьи напоминает, что "Укрзализныця" предлагает специальные вагоны-салоны. Вместо обычных полок там — широкие кровати, где, по мнению издания, пассажиры могут осуществить "наисмелейшие фантазии".

Как сообщила украинским СМИ редакция "Магистраль-Экспресс", материал был опубликован в рубрике "Мужской взгляд", которую планируется сделать постоянной.