В Кремле прокомментировали возможное введение Украиной визового режима

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия предпримет ответные действия в случае введения Украиной виз для россиян, какие именно, будет решать президент РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Какая именно и в каком объеме – это другой вопрос. Это уже регулируется по ходу, решается президентом в первую очередь", — добавил он.
Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией, а министерство юстиции Украины выразило готовность оказать помощь министерству иностранных дел в этом вопросе. Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник предупредил о введении Россией визового режима с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева.