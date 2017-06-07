Лавров призвал урегулировать скандал вокруг Катара путем переговоров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Испании Альфонсо Дастисом Кеседо в Москве. 7 июня 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Испании Альфонсо Дастисом Кеседо в Москве. 7 июня 2017

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг Катара, заявил, что любое обострение в регионе вызывает беспокойство, важно урегулировать разногласия путем переговоров.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром.

"Мы внимательно следим за развитием этой кризисной ситуации, исходим из того, что любое обострение в регионе, который и без того перенасыщен различными конфликтными ситуациями, вызывает беспокойство, и считаем важным урегулировать любые разногласия за столом переговоров, чтобы устранять возникшие озабоченности и объединять усилия все-таки в борьбе с главной угрозой в регионе — с терроризмом", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Испании Альфонсо Дастисом.

Министр подчеркнул, что Россия исходит из того, что "вопросы, о которых идет речь, — это вопросы двусторонних отношений между Катаром и соответствующими арабскими государствами".