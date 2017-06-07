Матвиенко объяснила, зачем Запад обвиняет Россию "во всех смертных грехах"

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время слушаний на тему Предотвращение вмешательства во внутренние дела РФ в Совете Федерации в Москве. 7 июня 2017

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время слушаний на тему Предотвращение вмешательства во внутренние дела РФ в Совете Федерации в Москве. 7 июня 2017

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Безосновательные обвинения со стороны Запада в адрес России "во всех смертных грехах" имеют своей целью ослабить нашу страну политически и экономически, повлиять на ее положение в мире, однако Россия не должна оправдываться, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В ряде стран безосновательно пытаются обвинить именно Россию во сих смертных грехах, валят с больной головы на здоровую. Все это делается для того, чтобы нагнетать антироссийскую истерию, демонизировать Россию, запугивать своих граждан мифической российской угрозой. За этим очевидно стремление ослабить нашу страну экономически, политически, повлиять на ее независимую внешнюю политику, на ее растущее влияние в мире", — заявила спикер, открывая парламентские слушания в Совфеде.

По словам Матвиенко, Россия не должна "оправдываться".

"Нам не надо оправдываться, нам надо нейтрализовать попытки вмешательства во внутренние дела России", — сказала она.