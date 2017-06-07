Песков о "русском следе" в Катаре: информация CNN не привязана к реальности

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. "Потоки информации" телеканала CNN абсолютно не привязаны к реальности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя якобы наличие "русского следа" во взломе агентства новостей в Катаре.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, сообщил, что США заподозрили "русских хакеров" во взломе агентства новостей в Катаре, который спровоцировал последовавший за этим скандал в регионе. Телеканал утверждает со ссылкой на неназванные официальные лица США, что целью взлома было создание напряжённости между США и их союзниками, в частности, Катаром. Каких-либо подтверждений этому не приводится.

"Это очередная ложь, которая публикуется. При этом, к сожалению, наши коллеги из CNN раз за разом публикуют ссылки на неназванные источники в неназванных подразделениях в какой-то разведке и так далее, и так далее, то есть абсолютно непривязанные к реальности, непривязанные что называется к земле потоки информации. Что это, фейк он и есть фейк", — сказал Песков журналистам.

Как заявил РИА Новости руководитель Центра Российского Института Стратегических Исследований (РИСИ) по связям с общественностью и СМИ Игорь Пшеничников, информация относительно якобы имевшего место взлома "российскими хакерами" агентства новостей Катара является провокацией, призванной опорочить РФ и выбить ее из процесса ближневосточного урегулирования.

В посольстве РФ в Катаре РИА Новости сообщили, что Доха официально не обращалась к посольству РФ по поводу якобы причастности хакеров из России к возникновению скандала между Катаром и рядом арабских стран.