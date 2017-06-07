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В мире

Россия осуждает теракты в Иране

Сюжет:
Серия нападений в Тегеране (32)
13:4207.06.2017
0400
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМосковский Кремль. Архивное фотоМосковский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Москве решительно осуждают теракты в Иране, подобные действия доказывают необходимость координированных действий по борьбе с терроризмом, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иранские полицейские у здания парламента в Тегеране. 7 июня 2017
© REUTERS / TIMA
Атаки на парламент и мавзолей в Тегеране: восемь погибших, десятки раненых
"В Москве решительно осуждают подобные террористические акты. Это действительно акты терроризма, которые заслуживают самого решительного осуждения. Продолжение серии террористических актов лишний раз подчеркивает востребованность координированных действий по борьбе с терроризмом, в том числе, и с "Исламским государством"*", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как сегодняшние теракты в Иране скажутся на борьбе России против ИГ*.

Группа вооруженных людей в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента. Нападению также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. Силовики арестовали двух человек у мавзолея. Сообщается, что в результате двух инцидентов погибли до 8 человек.

Также министерство разведки Ирана сообщило, что правоохранителям удалось задержать нескольких человек, не позволив им осуществить нападение.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Первые кадры с места террористической атаки в Тегеране
© REUTERS / TIMAВ столице Ирана в среду утром произошло два нападения террористов: одно - у здания парламента страны, второе - у мавзолея имама Хомейни.Дым у здания парламента в Тегеране. 7 июня 2017
© REUTERS / TIMA
В столице Ирана в среду утром произошло два нападения террористов: одно - у здания парламента страны, второе - у мавзолея имама Хомейни.
© REUTERS / TIMAТеррорист-смертник подорвал себя у мавзолея имама Хомейни. В результате этого нападения погиб садовник, еще несколько человек были ранены.Иранские полицейские у здания парламента в Тегеране. 7 июня 2017
© REUTERS / TIMA
Террорист-смертник подорвал себя у мавзолея имама Хомейни. В результате этого нападения погиб садовник, еще несколько человек были ранены.
© AP Photo / Atta KenareПримерно в это же время группа вооруженных людей открыла огонь в здании парламента Ирана.Автомобили скорой помощи и полиции в районе здания парламента в Тегеране. 7 июня 2017
© AP Photo / Atta Kenare
Примерно в это же время группа вооруженных людей открыла огонь в здании парламента Ирана.
© AP Photo / Fars News Agency, Omid VahabzadehСреди нападавших был смертник, который подорвал себя внутри здания.Вооруженный человек в окне здания парламента в Тегеране, Иран. 7 июня 2017
© AP Photo / Fars News Agency, Omid Vahabzadeh
Среди нападавших был смертник, который подорвал себя внутри здания.
© REUTERS / TIMAОдному из нападавших удалось покинуть здание парламента, и он открыл огонь по случайным прохожим на улице.Люди у здания парламента в Тегеране. 7 июня 2017
© REUTERS / TIMA
Одному из нападавших удалось покинуть здание парламента, и он открыл огонь по случайным прохожим на улице.
© AP Photo / Fars News Agency, Omid VahabzadehВ результате двух нападений погибли, по разным данным, от трех до восьми человек, более тридцати получили ранения.Человек передает ребенка охраннику из окна здания парламента Ирана в Тегеране. 7 июня 2017 года
© AP Photo / Fars News Agency, Omid Vahabzadeh
В результате двух нападений погибли, по разным данным, от трех до восьми человек, более тридцати получили ранения.
© REUTERS / TIMAОтветственность за нападения взяла на себя группировка "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России).Здание парламента в Тегеране. 7 июня 2017
© REUTERS / TIMA
Ответственность за нападения взяла на себя группировка "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России).
© AP Photo / Ebrahim NorooziРазведслужбы Ирана рекомендовали жителям Тегерана пока воздержаться от использования общественного транспорта.Иранский полицейский у мавзолея Хомейни в Тегеране. 7 июня 2017
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Разведслужбы Ирана рекомендовали жителям Тегерана пока воздержаться от использования общественного транспорта.
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