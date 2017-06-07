Россия осуждает теракты в Иране

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Москве решительно осуждают теракты в Иране, подобные действия доказывают необходимость координированных действий по борьбе с терроризмом, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Москве решительно осуждают подобные террористические акты. Это действительно акты терроризма, которые заслуживают самого решительного осуждения. Продолжение серии террористических актов лишний раз подчеркивает востребованность координированных действий по борьбе с терроризмом, в том числе, и с "Исламским государством"*", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как сегодняшние теракты в Иране скажутся на борьбе России против ИГ*.

Группа вооруженных людей в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента. Нападению также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. Силовики арестовали двух человек у мавзолея. Сообщается, что в результате двух инцидентов погибли до 8 человек.

Также министерство разведки Ирана сообщило, что правоохранителям удалось задержать нескольких человек, не позволив им осуществить нападение.

*Террористическая организация, запрещенная в России