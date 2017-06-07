Россия осуждает теракты в Иране
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Москве решительно осуждают теракты в Иране, подобные действия доказывают необходимость координированных действий по борьбе с терроризмом, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В Москве решительно осуждают подобные террористические акты. Это действительно акты терроризма, которые заслуживают самого решительного осуждения. Продолжение серии террористических актов лишний раз подчеркивает востребованность координированных действий по борьбе с терроризмом, в том числе, и с "Исламским государством"*", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как сегодняшние теракты в Иране скажутся на борьбе России против ИГ*.
Группа вооруженных людей в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента. Нападению также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. Силовики арестовали двух человек у мавзолея. Сообщается, что в результате двух инцидентов погибли до 8 человек.
Также министерство разведки Ирана сообщило, что правоохранителям удалось задержать нескольких человек, не позволив им осуществить нападение.
*Террористическая организация, запрещенная в России
В столице Ирана в среду утром произошло два нападения террористов: одно - у здания парламента страны, второе - у мавзолея имама Хомейни.
Террорист-смертник подорвал себя у мавзолея имама Хомейни. В результате этого нападения погиб садовник, еще несколько человек были ранены.
Примерно в это же время группа вооруженных людей открыла огонь в здании парламента Ирана.
Среди нападавших был смертник, который подорвал себя внутри здания.
Одному из нападавших удалось покинуть здание парламента, и он открыл огонь по случайным прохожим на улице.
В результате двух нападений погибли, по разным данным, от трех до восьми человек, более тридцати получили ранения.
Ответственность за нападения взяла на себя группировка "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России).
Разведслужбы Ирана рекомендовали жителям Тегерана пока воздержаться от использования общественного транспорта.